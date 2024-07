Evento formativo em Cuiabá busca fortalecer ações pedagógicas na rede municipal de educação

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza no próximo dia 29 o VIII Seminário de Educação Básica da Rede Municipal. Voltado aos profissionais da educação, o evento será híbrido, com momentos presenciais e não presenciais, transmitidos pelo canal da Escola Cuiabana no YouTube. O seminário tem como objetivo fortalecer as ações pedagógicas desenvolvidas nas unidades de ensino públicas de Cuiabá, contribuindo para o aprofundamento e reflexões teórico-práticas sobre os desafios do processo de recomposição da aprendizagem dos estudantes, potencializando o processo de ensino-aprendizagem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.