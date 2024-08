Evento Promove Amamentação em Diamantino O Escritório Regional de Saúde de Diamantino promoveu, nesta terça-feira (27.08), o II Encontro de Aleitamento Materno da Região... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 16h32 (Atualizado em 28/08/2024 - 16h32 ) ‌



O Escritório Regional de Saúde de Diamantino promoveu, nesta terça-feira (27.08), o II Encontro de Aleitamento Materno da Região Centro-Norte de Mato Grosso. O evento, realizado em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e o Conselho de de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (Cosems), reuniu 126 participantes, entre profissionais e estudantes da área da saúde, no auditório da Unemat de Diamantino.

