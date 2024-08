Ex-policial revela informações sobre operação que resultou em sua prisão O ex-policial militar Ronnie Lessa confirmou nesta quarta-feira (28) que ficou sabendo antecipadamente da operação da Policia Civil... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 21h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 21h31 ) ‌



O ex-policial militar Ronnie Lessa confirmou nesta quarta-feira (28) que ficou sabendo antecipadamente da operação da Policia Civil do Rio de Janeiro que o prendeu pela suspeita de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Franco, em 2018.

