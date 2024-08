Ex-presidentes da OAB-Sinop Apoiam Candidatura de Xênia Guerra

Momento MT |Do R7

Sete ex-presidentes da subseção de Sinop Ordem dos Advogados do Brasil – seccional de Mato Grosso apoiam o nome da advogada Xênia Guerra para comandar a entidade no estado. Ela é a atual presidente da instituição no município e defende a paridade entre o interior e a capital na diretoria da OAB-MT.

