Expectativa de Crescimento na Produção de Frango para 2024 Mesmo com problemas, como as enchentes gaúchas e o aparecimento da doença NewCastle, a Associação Brasileira de Proteína Animal (...

Mesmo com problemas, como as enchentes gaúchas e o aparecimento da doença NewCastle, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) prevê um ano positivo para a produção de carne de frango no Brasil, com um aumento estimado de 1,8% na produção, totalizando 15,1 milhões de toneladas em 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.