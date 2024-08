Expectativa de Crescimento no Faturamento de Bares e Restaurantes para o Dia dos Pais Cerca de 79% dos estabelecimentos do setor de bares e restaurantes esperam faturar mais com as vendas no Dia dos Pais em comparação... Momento MT|Do R7 04/08/2024 - 15h46 (Atualizado em 04/08/2024 - 15h46 ) ‌



Imagem ilustrativa sobre o Dia dos Pais

Cerca de 79% dos estabelecimentos do setor de bares e restaurantes esperam faturar mais com as vendas no Dia dos Pais em comparação a igual data do ano passado. Para 65% deles, o aumento poderá ser de até 20%. É o que revela pesquisa feita entre os dias 22 e 29 de julho com 2.005 empresários de todo o país pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

