Expectativa e Análises: O Que Candidatos e Professores Pensam Sobre as Provas do CNU A segunda-feira foi marcada por análises do conteúdo das questões, correção extraoficial e comentários sobre as provas do Concurso... Momento MT|Do R7 20/08/2024 - 00h03 (Atualizado em 20/08/2024 - 00h03 ) ‌



A segunda-feira foi marcada por análises do conteúdo das questões, correção extraoficial e comentários sobre as provas do Concurso Unificado, que foram aplicadas nesse domingo (18). O tema dominou as redes sociais, enquanto os candidatos vivem momentos de espera pela publicação dos gabaritos oficiais preliminares, na página do concurso, prevista para esta terça-feira (20).

