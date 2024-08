Expectativas do PIB para 2024: Mercado Financeiro Aumenta Projeções O mercado financeiro reviu, para cima, as expectativas relacionadas ao Produto Interno Bruto (PIB), inflação e câmbio para 2024.... Momento MT|Do R7 26/08/2024 - 12h12 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h12 ) ‌



Imagem ilustrativa sobre economia

O mercado financeiro reviu, para cima, as expectativas relacionadas ao Produto Interno Bruto (PIB), inflação e câmbio para 2024. Com relação à taxa básica de juros (Selic), as expectativas permanecem estáveis há 10 semanas, em 10,5%, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (26) pelo Banco Central.

