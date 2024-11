Expedição SER Família Mulher chega a Sorriso para fortalecer políticas sociais Evento inicia na quarta e assinatura do termo de adesão será na quinta-feira com a presença da primeira-dama do Estado Uma expedição... Momento MT|Do R7 14/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 14/10/2024 - 15h49 ) twitter

Uma expedição muito especial chegará à Sorriso nesta semana: é a “Expedição SER Família Mulher – MT por Elas”. Com a meta de criar e fomentar Organismos de Políticas para as Mulheres (OPM), a caravana estaciona em Sorriso nesta quarta e quinta-feira, 16 e 17 de outubro, trazendo na bagagem o termo de adesão ao programa, além de muita informação e atualização para todos os integrantes da Rede Unificada de Proteção a Mulher, Idoso, Criança e Adolescente de Sorriso. Em ambos os dias, o encontro será no Auditório da Faculdade Atenas. Na quinta-feira, dia 17, o evento contará com a presença da primeira-dama, Virgínia Mendes, às 14 horas para a formalização da parceria. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



