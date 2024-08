Exploração Subaquática: Bombeiros de MT em Ação na Dolina do Pai João Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) estão colaborando com uma pesquisa realizada pela Global Underwater... Momento MT|Do R7 04/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 04/08/2024 - 18h06 ) ‌



Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) estão colaborando com uma pesquisa realizada pela Global Underwater Explorers (GUE), em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), para explorar as profundezas das águas da Dolina do Pai João em Nobres (a 122 km de Cuiabá).

