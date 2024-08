Expofeira do Amapá: O Maior Evento de Negócios do Norte Macapá, capital do Amapá, realiza a partir da próxima quinta-feira (29.08) sua 53ª Expofeira, o maior evento de negócios da Região...

Macapá, capital do Amapá, realiza a partir da próxima quinta-feira (29.08) sua 53ª Expofeira, o maior evento de negócios da Região Norte. O evento que segue até 8 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, terá show de abertura com a dupla sertaneja Bruno e Marrone, além de diversas outras atrações nacionais, somando mais de 300 artistas locais de todas as linguagens como música, teatro e artesanato.

