Momento MT |Do R7

Expointer 2023: Superando Desafios em Meio às Enchentes Ainda sob o impacto das enchentes que destruíram boa parte do Estado, principalmente no setor agropecuário – prejuízo de R$ 4,4...

Ainda sob o impacto das enchentes que destruíram boa parte do Estado, principalmente no setor agropecuário – prejuízo de R$ 4,4 bilhões, segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM) -, foi lançada, nesta segunda-feira (12.08), em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a 47ª Expointer.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.