Exportações de carne bovina brasileira batem recorde histórico no primeiro semestre

O primeiro semestre de 2024 foi marcado por um desempenho espetacular das exportações de carne bovina brasileira. Com um total de 1,29 milhão de toneladas embarcadas, o setor alcançou o melhor resultado para o período na história, superando em 27,3% o volume exportado no mesmo período de 2023. Esse recorde histórico se traduz em receita de US$ 5,69 bilhões, um aumento de 17% em relação ao primeiro semestre do ano passado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.