Exposição emocionante sobre feminicídio atrai olhares em shopping de Cuiabá Aberta nesta segunda-feira (14) no Pantanal Shopping, a 1ª Mostra Fotográfica das Vítimas de Feminicídio em Cuiabá chamou a atenção... Momento MT|Do R7 15/10/2024 - 13h51 (Atualizado em 15/10/2024 - 13h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aberta nesta segunda-feira (14) no Pantanal Shopping, a 1ª Mostra Fotográfica das Vítimas de Feminicídio em Cuiabá chamou a atenção do público que passava pelos corredores. Trazendo 12 painéis com fotografias e informações das vítimas de feminicídio, a exposição pretende sensibilizar e alertar à população sobre os impactos desse crime, que recentemente passou a ser autônomo, hediondo e a ter pena maior prevista no Código Penal. “Fiquei arrepiada, é muito triste”, afirmou a professora Nubia Rafaelle Barbosa Neto ao avistar a exposição, assim que subiu a escada rolante. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• CAE aprova novos critérios para repasses no setor de educação

• Solicitação de licenciamento ambiental passa a ser on-line em Lucas do Rio Verde

• Mostra fotográfica de vítimas impacta público em shopping de Cuiabá

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.