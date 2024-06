Exposição imperdível: Trajetória do xilógrafo J.Borges em destaque no Museu do Pontal A retrospectiva da obra do mestre da xilogravura brasileira J.Borges está disponível ao público na exposição O Sol do Sertão, que...

Momento MT|Do R7 29/06/2024 - 10h13 (Atualizado em 29/06/2024 - 10h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share