Exposição traz de volta a voz das vítimas de feminicídio "A 1ª Mostra Fotográfica das Vítimas de Feminicídio em Cuiabá permite que essas mulheres voltem a falar por meio das imagens. É como... Momento MT|Do R7 16/10/2024 - 12h10 (Atualizado em 16/10/2024 - 12h10 )

“A 1ª Mostra Fotográfica das Vítimas de Feminicídio em Cuiabá permite que essas mulheres voltem a falar por meio das imagens. É como se as vítimas ganhassem uma sobrevida. O espírito delas, a energia que elas emanavam, tudo isso volta a fluir. E espero que isso comunique com outras pessoas, que ecoe no coração e gere uma reflexão de toda a sociedade”, afirmou a procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela, durante a abertura da exposição fotográfica no Pantanal Shopping, em Cuiabá. Realizada pela Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com a Virada Feminina Nacional, a exposição tem apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



