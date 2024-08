FAB Esclarece: Imprensa Não Teve Acesso a Áudios de Voo A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou nesta... Momento MT|Do R7 15/08/2024 - 11h07 (Atualizado em 15/08/2024 - 11h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagem relacionada à matéria

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou nesta quinta-feira (15), em nota, que nenhum veículo de imprensa teve acesso a áudios, transcrições ou dados dos gravadores de voo – conhecidos como caixas-pretas do avião matrícula PS-VPB da Voepass, envolvido no acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Mais de mil próteses dentárias foram ofertadas pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde

• Projeto eleva limite para dedução de gastos com educação no Imposto de Renda

• Bombeiros resgatam lagarto Teiú que estava em calçada de residência