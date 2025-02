Faccionadas são presas pela PM com 90 porções de drogas em Primavera do Leste Duas mulheres, suspeitas de integrarem uma facção criminosa, foram presas em flagrante por policiais do 14º Batalhão, por tráfico ilícito...

Duas mulheres, suspeitas de integrarem uma facção criminosa, foram presas em flagrante por policiais do 14º Batalhão, por tráfico ilícito de drogas. Com elas, as equipes apreenderam 90 porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína, skank, cocaína e R$ 446 em espécie. Durante patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes receberam informações de que as suspeitas seriam responsáveis pela comercialização de drogas pela região central do município. Na ocasião, uma delas estaria em uma motocicleta modelo Honda CG 160, cinza, fazendo a entrega das drogas na modalidade delivery.

