Facilidade no Voto: TRE-RJ e Detran se Unem para Biometria O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) pretende validar, nas eleições de outubro, mais de 2,4 milhões de registros... Momento MT|Do R7 23/08/2024 - 09h11 (Atualizado em 23/08/2024 - 09h11 )



TRE-RJ e Detran

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) pretende validar, nas eleições de outubro, mais de 2,4 milhões de registros biométricos de eleitores recebidos do Departamento de Trânsito do estado (Detran-RJ). Um acordo de cooperação foi firmado entre os dois órgãos.

