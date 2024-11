Facilitação de obras de drenagem em situações de emergência Após as fortes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, um projeto de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS) busca facilitar o uso... Momento MT|Do R7 15/10/2024 - 12h09 (Atualizado em 15/10/2024 - 12h09 ) twitter

Após as fortes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, um projeto de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS) busca facilitar o uso de recursos públicos em situações de emergência, como as enfrentadas pelo estado. A proposta prevê mudanças na Lei de Saneamento Básico, permitindo que o governo invista em serviços de drenagem e controle de águas urbanas em municípios em estado de emergência. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



