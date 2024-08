Falta de Luz: Acre e Rondônia Enfrentam Apagão O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou, na tarde desta quinta-feira (22), que houve interrupção no fornecimento... Momento MT|Do R7 22/08/2024 - 21h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 21h31 ) ‌



O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou, na tarde desta quinta-feira (22), que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica nos estados do Acre e de Rondônia. A ocorrência foi registrada às 16h47.

