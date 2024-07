Falta de profissionais qualificados: um desafio para a inovação no Brasil

Alto contraste

A+

A-

A falta de pessoal qualificado ainda é um dos principais entraves para o setor de Tecnologia da Informação e Comunicação e, consequentemente para a inovação no Brasil. A opinião é de especialistas que participaram, na quarta-feira (3), de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT). Além da falta de vagas para a formação, eles citaram também a concorrência com empresas estrangeiras, que pagam melhores salários. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• CGU e CGE firmam parceria para fortalecer fiscalização e controle interno

• PF prende passageira por tráfico de drogas

• CE: associação de universidades particulares aponta deficiências e desafios

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.