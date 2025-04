Famílias rurais de Lucas do Rio Verde podem ser beneficiadas com instalação de bombas em poços artesianos O Projeto de Lei nº 30, de 3 de abril de 2025, que autoriza a Prefeitura de Lucas do Rio Verde a firmar um termo de cooperação técnica... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h26 ) twitter

O Projeto de Lei nº 30, de 3 de abril de 2025, que autoriza a Prefeitura de Lucas do Rio Verde a firmar um termo de cooperação técnica com a Associação dos Produtores Rurais do Projeto Nossa Senhora Aparecida, foi protocolado na Câmara Municipal e já recebeu parecer favorável das comissões legislativas. A proposta visa a instalação de bombas submersas em poços artesianos, garantindo o abastecimento hídrico nas propriedades rurais da região.

