Febre do Oropouche: Uma Nova Ameaça à Saúde Pública no Brasil O Ministério da Saúde define a febre do Oropouche como doença causada por um arbovírus do gênero Orthobunyavirus, identificado... Momento MT|Do R7 02/08/2024 - 12h33 (Atualizado em 02/08/2024 - 12h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Febre do Oropouche

O Ministério da Saúde define a febre do Oropouche como doença causada por um arbovírus do gênero Orthobunyavirus, identificado pela primeira vez no Brasil, em 1960, a partir da amostra de sangue de um bicho-preguiça capturado durante a construção da rodovia Belém-Brasília.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Novos projetos de lei sobre aborto visam tornar legislação mais rígida

• Estão abertas as inscrições para a 16ª Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso

• Febre do Oropouche: entenda o que é a doença que preocupa o Brasil