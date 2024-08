Feira de Emprego Exclusiva para PCDs em Várzea Grande A Nova Rota do Oeste realiza, nesta sexta-feira (16), na sede da Associação Várzea-Grandense da Pessoa com Deficiência, evento destinado...

A Nova Rota do Oeste realiza, nesta sexta-feira (16), na sede da Associação Várzea-Grandense da Pessoa com Deficiência, evento destinado a pessoas com deficiência (PCDs) em busca de emprego. A ação contará com apoio na elaboração de currículos, exames rápidos de profilaxia e palestras educativas sobre saúde e diversidade no ambiente de trabalho, das 9h às 12h. Os serviços são gratuitos.

