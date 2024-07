Feira Internacional do Agronegócio Agita Cuiabá Entre os dias 12 e 14 de setembro, a capital mato-grossense, Cuiabá, será palco da GreenFarm, uma feira internacional do agronegócio...

Entre os dias 12 e 14 de setembro, a capital mato-grossense, Cuiabá, será palco da GreenFarm, uma feira internacional do agronegócio que ocorrerá no Aeroporto Bom Futuro. O evento reunirá grandes marcas, produtores e especialistas do setor agroalimentar, com o objetivo de conectar a produção local aos mercados internacionais, apresentando tendências do setor e destacando o potencial agropecuário de Mato Grosso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.