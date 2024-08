Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2025: Lançamento Imperdível! Em mais uma parceria entre a Fecomércio-MT e o governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT),...

Em mais uma parceria entre a Fecomércio-MT e o governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT), será lançada no próximo sábado (24), no Sesc Arsenal, a Feira Internacional do Turismo do Pantanal – FIT Pantanal 2025.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

