Festa especial para crianças em Sorriso promete diversão e alegria
Momento MT|Do R7
14/10/2024 - 15h09 (Atualizado em 14/10/2024 - 15h09 )

No próximo sábado, 19 de outubro, a Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria de Municipal de Assistência Social (Semas) realiza uma grande festa em comemoração ao Dia das Crianças. O evento é voltado para todas as crianças e adolescentes atendidos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Praça Céu, São Domingos e São José e os que participam dos projetos sociais AABB Comunidade, Luz do Amanhã e Bombeiros do Futuro. O encontro terá início às 8 horas no Estádio Municipal Egídio José Preima. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



