Festa mágica: Eike Duarte celebra os 4 anos da filha com tema de princesas

O ator Eike Duarte, de 27 anos, e a esposa, a criadora de conteúdo Natália Vivacqua, de 28, celebraram os 4 anos da filha, Filipa, a Pipa, no fim de semana. O casal reuniu 80 convidados em um salão de festas na zona oeste do Rio de Janeiro. A celebração contou com a presença de Larissa Manoela e André Luiz Frambach, amigos de Eike e Natália. O tema da festa foi Bela Adormecida e Rapunzel.

