Festival de reggae promete agitar Cuiabá com grandes shows

A 1ª edição do Festival de Reggae – O Pantanal acontece neste sábado (19.10) na Orla do Porto, em Cuiabá, a partir das 16h, com entrada gratuita. O evento conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel-MT) e tem como propósitos homenagear a cultura reggae em Mato Grosso e colaborar com a preservação ambiental do Estado.

