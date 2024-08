Festival de Robótica em MT: 12 Equipes Brilham nas Competições Durante os três dias do festival, mais de mil estudantes de 9 a 18 anos mostraram as suas habilidades. Foto: Assessoria... Momento MT|Do R7 09/08/2024 - 18h37 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h37 ) ‌



As competições do 1º Festival de Robótica Educacional de Mato Grosso e da Etapa off Season MT do 1º Festival Sesi de Robótica se encerraram, na tarde desta quinta-feira (08.08), com as premiações das equipes escolares. No total, 12 times da Rede Estadual de Ensino venceram as disputas.

