Festival Latinidades: Celebrando a Arte das Trancistas no DF

Sentada por entre as pernas da avó Rosalina, a menina Ana Lúcia de Lima sabia que aquelas mãos que faziam as tranças em seu cabelo eram responsáveis por um grande momento do dia, quando morava em Belo Horizonte. Hoje, aos 68 anos de idade, Ana, que virou a mais antiga trancista em atividade no Distrito Federal, tem a felicidade de saber que é responsável por ensinar outras mulheres negras a fazer tranças, como um dia aprendeu olhando para a avó.

