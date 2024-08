Festival literário em Paracatu atrai autores de renome No coração do Festival, a livraria. Mãos grandes. Mãos pequenas. Mãos experientes. Tem tal livro? Tem aquele outro? É assim que... Momento MT|Do R7 29/08/2024 - 11h42 (Atualizado em 29/08/2024 - 11h42 ) ‌



No coração do Festival, a livraria. Mãos grandes. Mãos pequenas. Mãos experientes. Tem tal livro? Tem aquele outro? É assim que os paracatuenses recebem a 2° edição do Festival Literário Internacional de Paracatu. Com o tema “Amor, literatura e diversidade”, o evento reúne 63 autores nacionais e internacionais. Na programação, nomes como Conceição Evaristo, Itamar Vieira Júnior, Jeferson Tenório, Edney Silvestre, Igiaba Scego. Como homenageados, Ailton Krenak e o poeta Lucas Guimaraens. Autores locais também farão o lançamento dos seus livros durante o evento, que conta com uma intensa programação que vai desta quarta (28) até o domingo.

