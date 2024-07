Festival Marco Zero: Dança em espaços públicos do DF Os enormes gramados do Distrito Federal e alguns de seus locais mais icônicos, como a Torre de TV, a Rodoviária do Plano Piloto,...

Alto contraste

A+

A-

Os enormes gramados do Distrito Federal e alguns de seus locais mais icônicos, como a Torre de TV, a Rodoviária do Plano Piloto, o metrô e outros espaços públicos serão palco do Festival Marco Zero ocupa Brasília com uma semana de dança em paisagem urbana, que começou neste sábado (6) e segue até o próximo sábado (13). A série de apresentações vai percorrer o DF com artistas brasileiros e angolanos, com forte participação indígena e negra. Serão 16 intervenções artísticas e duas oficinas realizadas em diferentes espaços de Taguatinga, Ceilândia, Núcleo Bandeirante e Plano Piloto. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• DPU defende que tese do racismo reverso não tem aplicação jurídica

• Setor de calçados e confecções terá redução de ICMS até 2026, orienta Sefaz

• Saúde transfere Hospital do Andaraí para Prefeitura do Rio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.