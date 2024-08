Filho Homenageia Mãe com Tatuagem Incrível O filho da empresária, advogada e ex-participante do reality show ‘A Fazenda’, Deolane Bezerra, resolveu fazer uma baita homenagem... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 18h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h01 ) ‌



O filho da empresária, advogada e ex-participante do reality show ‘A Fazenda’, Deolane Bezerra, resolveu fazer uma baita homenagem para a mãe. Expressando seu amor, o garoto fez uma tatuagem do rosto da famosa no braço!

