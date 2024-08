Financiamento de US$ 80 milhões para Agricultura Familiar em Mato Grosso

Momento MT |Do R7

O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) poderá emprestar até US$ 80 milhões (quase R$ 441 milhões) ao estado de Mato Grosso, com garantia da União, para o Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar do estado. Projeto de resolução neste sentido foi aprovado nesta terça-feira (27), conforme relatório da senadora Margareth Buzetti (PSD-MT), e segue para promulgação.

