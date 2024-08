Fiocruz Expande Iniciativas de Saúde nas Favelas do RJ A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) começou esta semana 56 novos projetos de saúde integral em favelas do Rio de Janeiro. As ações... Momento MT|Do R7 04/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 04/08/2024 - 13h36 ) ‌



Fiocruz inicia novos projetos de saúde

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) começou esta semana 56 novos projetos de saúde integral em favelas do Rio de Janeiro. As ações ocorrem em parceria com instituições da sociedade civil e representam uma ampliação do plano iniciado em 2021.

