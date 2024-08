Fiscalização do Apoio às Famílias das Vítimas de Acidente Aéreo Representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo asseguraram... Momento MT|Do R7 10/08/2024 - 18h35 (Atualizado em 10/08/2024 - 18h35 ) ‌



Imagem de apoio às vítimas

Representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo asseguraram, hoje (10), que estão acompanhando as iniciativas que Voepass (antiga Passaredo) vem adotando para amparar e auxiliar as famílias das 62 vítimas fatais da queda de um avião da companhia aérea, nesta sexta-feira (9), em Vinhedo, no estado de São Paulo.

