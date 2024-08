Fiscalização Intensificada: Telefonia Móvel no Rio de Janeiro em Foco A praça do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, foi alvo hoje (14) de blitz da telefonia móvel, uma ação de fiscalização do Ministério... Momento MT|Do R7 14/08/2024 - 19h36 (Atualizado em 14/08/2024 - 19h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fiscalização Telefonia Móvel

A praça do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, foi alvo hoje (14) de blitz da telefonia móvel, uma ação de fiscalização do Ministério das Comunicações, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• PF apreende notas falsas enviadas por meio dos Correios em Uruguaiana/RS

• CMO vota projeto que facilita acesso ao crédito no Rio Grande do Sul

• Homem que perseguia ex-companheira é preso pela Polícia Civil