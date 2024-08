Fiscalização Rigorosa: CRECI-MT Aumenta Proteção ao Mercado Imobiliário O presidente do CRECI-MT, Claudecir Contreira, expressou grande preocupação com o aumento de corretores imobiliários atuando sem...

O presidente do CRECI-MT, Claudecir Contreira, expressou grande preocupação com o aumento de corretores imobiliários atuando sem registro em Mato Grosso. Em entrevista ao MT Urgente, ele destacou o papel crucial do conselho na proteção do mercado imobiliário.

