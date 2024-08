Momento MT |Do R7

FIT Pantanal 2025: O Grande Lançamento em Cuiabá! A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Federação do Comércio de Mato Grosso (Fecomércio-MT) realizam o lançamento...

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Federação do Comércio de Mato Grosso (Fecomércio-MT) realizam o lançamento da Feira Internacional do Pantanal 2025 (FIT Pantanal), neste sábado (24.08), no Sesc Arsenal, em Cuiabá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.