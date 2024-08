FIT Pantanal 2025: Oportunidade Imperdível para o Turismo em Cuiabá! A Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT Pantanal), edição de 2025, será realizada nos dias 5 a 8 de junho, no Centro de...

A Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT Pantanal), edição de 2025, será realizada nos dias 5 a 8 de junho, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. As datas foram confirmadas durante o lançamento da feira, na manhã deste sábado (24), durante o “Feirão do Turismo: Conheça o Brasil”, no Sesc Arsenal.

