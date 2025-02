Flamengo e São Paulo empatam em despedida da pré-temporada nos EUA

Fort Lauderdale, Flórida (20.01) – Em partida válida pela FC Series, São Paulo e Flamengo empataram em 0 a 0 neste domingo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. O confronto marcou o último teste de ambas as equipes em solo americano antes do início das competições oficiais no Brasil. Apesar da falta de gols, o jogo serviu para os técnicos Luis Zubeldía e Filipe Luís observarem seus titulares em ação pela primeira vez na temporada 2025.

