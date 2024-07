Flamengo mantém liderança do Brasileirão com vitória sobre o Cruzeiro

Na noite deste domingo (30.06), o Flamengo manteve sua excelente campanha no Campeonato Brasileiro ao vencer o Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã, em partida válida pela 13ª rodada. Os gols do Flamengo foram marcados por Pedro, no primeiro tempo, e Fabrício Bruno, de cabeça, na segunda etapa, o gol do Cruzeiro foi marcado por Matheus Pereira. Com este resultado, o Flamengo segue na liderança isolada da competição, somando 27 pontos.

