Flamengo Retoma a Liderança com Vitória Convincente

Neste domingo, o Flamengo derrotou o Atlético-GO por 2 a 0 no Maracanã, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, o Rubro-Negro carioca chegou a 40 pontos e reassumiu a liderança da competição, deixando o Botafogo em segundo lugar, também com 40 pontos, após a derrota para o Cruzeiro no sábado.

