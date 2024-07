Momento MT |Do R7

Flamengo vence o Criciúma em jogo dramático: a virada emocionante Em uma partida repleta de emoções, o Flamengo conseguiu uma vitória suada sobre o Criciúma por 2 a 1, neste sábado (20.07), no Estádio...

Em uma partida repleta de emoções, o Flamengo conseguiu uma vitória suada sobre o Criciúma por 2 a 1, neste sábado (20.07), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi garantido por Gabigol, que converteu um pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, em um lance raro e polêmico.

