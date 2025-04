Flávia Moretti entrega 200 quimonos às crianças atendidas pela ACAMIS Entrega só foi possível graças à utilização de recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), que pode receber doações, via declaração... Momento MT|Do R7 08/04/2025 - 12h31 (Atualizado em 08/04/2025 - 12h31 ) twitter

Entrega só foi possível graças à utilização de recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), que pode receber doações, via declaração de Imposto de Renda A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), ao lado da secretária de Assistência Social, Cristina Saito, realizou a entrega de 200 quimonos para crianças atendidas pela Associação Caminhando para Mais um Sonho (ACAMIS) e pela tradicional instituição Shotokan. A ação foi viabilizada por meio de parceria com a Secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

