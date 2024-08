Momento MT |Do R7

Fluminense Brilha e Conquista Quarta Vitória Seg seguida no Brasileirão O Fluminense deu mais um passo importante na luta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em um jogo disputado...

O Fluminense deu mais um passo importante na luta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em um jogo disputado neste domingo no Maracanã, o Tricolor Carioca venceu o Bahia por 1 a 0, pela 21ª rodada da competição, alcançando sua quarta vitória consecutiva no torneio.

