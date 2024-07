Fluminense busca empate no sufoco e arranca ponto do Criciúma fora de casa

Em uma partida marcada pelo equilíbrio e chances de gol para ambos os lados, Fluminense e Criciúma empataram em 1 a 1 na noite desta quinta-feira (11.07), no Heriberto Hulse, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tigre abriu o placar no início do segundo tempo com Matheusinho, mas viu o Tricolor Carioca buscar a igualidade já nos minutos finais, com um gol de carrinho de Kauã Elias.

