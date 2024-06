Fluminense demite Fernando Diniz após derrota no clássico

O Fluminense comunicou nesta segunda-feira a demissão do técnico Fernando Diniz, após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo no clássico Fla-Flu, ocorrido no domingo. A decisão vem em um momento delicado para o clube, que, apesar de ser o atual campeão da Copa Libertadores, ocupa a última posição no Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos conquistados em 11 rodadas.

